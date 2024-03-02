Два человека погибли в пожаре под Петербургом

Сейчас устанавливаются личности погибших.

Ночью, около четырёх часов утра, в деревне Красноозёрное Приозерского района Ленинградской области на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) "Красное" произошел масштабный пожар. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчёты.

В результате возгорания полностью уничтожены одноэтажный дом из бруса площадью 8х8 метров, гараж из шлакоблоков размером 4х10 метров и дощатый сарай 3х4 метра. Также серьезно пострадал припаркованный рядом автомобиль УАЗ без номеров. Высокая температура повредила корпуса двух легковых машин — Volvo и Mitsubishi, которые находились неподалеку на улице.

На месте работали сотрудники 143-й пожарной части Приозерского отряда "Леноблпожспас" и добровольная пожарная команда "Красноозёрное". В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух погибших. Их пол и личности устанавливаются.

Причины возгорания и точные обстоятельства трагедии выясняются. Специалисты приступили к осмотру места происшествия и проведению необходимых экспертиз.

Ранее Piter.TV сообщал, что молодой человек устроил стрельбу на станции метро "Василеостровская".

Фото: Леноблпожспас