Мужчина пострадал при пожаре на Светлановском проспекте

Пламя охватило трёхкомнатную квартиру в доме №70.

Утром среды, 20 июля, в Калининском районе Петербурга произошел пожар, в результате которого пострадал мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Сигнал о пожаре поступил примерно в 9:48. Пламя охватило трёхкомнатную квартиру в доме №70 к 2 по Светлановскому проспекту. С огнём боролись 12 спасателей и 3 единицы техники. Они ликвидировали пожар в 10:24.

Пострадавшего госпитализировали. Проводится проверка.

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Фото: Piter.TV