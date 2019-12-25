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Мужчина пострадал при пожаре на Светлановском проспекте
Сегодня, 12:02
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Мужчина пострадал при пожаре на Светлановском проспекте

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Пламя охватило трёхкомнатную квартиру в доме №70.

Утром среды, 20 июля, в Калининском районе Петербурга произошел пожар, в результате которого пострадал мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу. 

Сигнал о пожаре поступил примерно в 9:48. Пламя охватило трёхкомнатную квартиру в доме №70 к 2 по Светлановскому проспекту. С огнём боролись 12 спасателей и 3 единицы техники. Они ликвидировали пожар в 10:24.

Пострадавшего госпитализировали. Проводится проверка. 

Ранее мы сообщили о том, что на Корабельной улице ночью полыхал ангар.

Фото: Piter.TV

Теги: калининский район, пожар, санкт-петербург, светлановский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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