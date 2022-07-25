На Пискарёвком проспекте вспыхнул мусорный контейнер

Возгорание охватило 8 кв.м. Пожарные смогли локализовать его примерно за 20 минут.

В субботу, 10 июня, на Пискарёвском проспекте в Красногвардейском районе Северной столицы произошло воспламенение мусорного контейнера. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Сигнал о пожаре поступил на дежурный пульт в 16:52. Возгорание охватило 8 кв.м. Пожарные в составе 10 человек на 2-х единицах спецтехники смогли локализовать его примерно за 20 минут.

Данных о пострадавших не поступало.

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