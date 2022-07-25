На Пискарёвком проспекте вспыхнул мусорный контейнер

В субботу, 10 июня, на Пискарёвском проспекте в Красногвардейском районе Северной столицы произошло воспламенение мусорного контейнера. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.
Сигнал о пожаре поступил на дежурный пульт в 16:52. Возгорание охватило 8 кв.м. Пожарные в составе 10 человек на 2-х единицах спецтехники смогли локализовать его примерно за 20 минут.
Данных о пострадавших не поступало.
Ранее мы сообщили о том, что в вагоне электрички Луга-Петербург произошёл пожар.
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