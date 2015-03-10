В вагоне электрички Луга-Петербург произошёл пожар

Обошлось без пострадавших: поезд совершал технический рейс.

В субботу, 10 июня, в Гатчинском районе Ленобласти загорелся вагон электрички, следовавшей рейсом Луга-Петербург. Об этом сообщается в социальных сетях.

По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги (ОЖД), пожар случился в 11:20 на станции Строганово. К счастью, обошлось без пострадавших: поезд совершал технический рейс..

На место возгорания выдвинулись спасатели, которым удалось локализовать пожар за 20 минут. В связи с происшествием произошла задержка другой электрички, следующей по тому же маршруту.

Ранее мы сообщили о том, что смертельное ДТП произошло в Красногвардейском районе.

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