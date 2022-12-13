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При пожаре в квартире на Одесской пострадала женщина
Сегодня, 9:07
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При пожаре в квартире на Одесской пострадала женщина

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Возгорание произошло на кухне.

Вечером вторника, 18 апреля, на Одесской улице в Центральном районе Петербурга вспыхнул пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, без пострадавших в результате происшествия не обошлось.

Сигнал о происшествии поступил на дежурный пульт примерно в 20:00. Установлено, что в двухкомнатной отдельной квартире загорелся 1 кв.м. кухни общей площадью 10 кв.м. На вызов приехали 10 пожарных и 2 единицы техники С возгоранием справились меньше чем за 20 минут.

В результате пожара пострадала жительница дома: женщину госпитализировали.

Ранее мы сообщили о том, что на Турбинной улице горел заброшенный дом.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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