При пожаре в квартире на Одесской пострадала женщина

Вечером вторника, 18 апреля, на Одесской улице в Центральном районе Петербурга вспыхнул пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, без пострадавших в результате происшествия не обошлось.
Сигнал о происшествии поступил на дежурный пульт примерно в 20:00. Установлено, что в двухкомнатной отдельной квартире загорелся 1 кв.м. кухни общей площадью 10 кв.м. На вызов приехали 10 пожарных и 2 единицы техники С возгоранием справились меньше чем за 20 минут.
В результате пожара пострадала жительница дома: женщину госпитализировали.
Ранее мы сообщили о том, что на Турбинной улице горел заброшенный дом.
Фото: Piter.TV
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