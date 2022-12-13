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На Турбинной улице горел заброшенный дом
Сегодня, 19:00
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На Турбинной улице горел заброшенный дом

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С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

В Кировском районе сегодня вечером, 16 апреля, произошел пожар. На Турбинной улице, 11, горело неэксплуатируемое здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 17:54. Выяснилось, что в доме полыхал мусор. Пламя охватило 45 квадратных метров.

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. В 18:24 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: в здании Vokzal 1853 на Обводном канале включили сирены.

Фото: Piter.tv

Теги: горел заброшенный дом, мчс, пожарные, спасатели, турбинная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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