На Турбинной улице горел заброшенный дом

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

В Кировском районе сегодня вечером, 16 апреля, произошел пожар. На Турбинной улице, 11, горело неэксплуатируемое здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 17:54. Выяснилось, что в доме полыхал мусор. Пламя охватило 45 квадратных метров.

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. В 18:24 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Piter.tv