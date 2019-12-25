Пожар в квартире на Наставников привёл к смерти петербуржца

В ходе крупного возгорания полностью выгорела обстановка на площади 2 кв.м.

В ночь на субботу, 23 июля, в Красногвардейском районе вспыхнул крупный пожар. Возгорание привело к смерти петербуржца. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о пожаре в двухкомнатной квартире лома №20 к2 по проспекту Наставников проступил спасателям примерно в 01:32. На месте работали 15 пожарных и 3 единицы техники.

Пламя было ликвидировано к 2:26. За это время полностью выгорела обстановка на площади 2 кв.м. Также в ходе пожара погиб 1 человек.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина пострадал при пожаре на Светлановском проспекте.

Фото: Piter.TV