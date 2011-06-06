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Пожар на вспыхнул в двухкомнатной квартире на Демьяна Бедного
Сегодня, 14:50
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Пожар на вспыхнул в двухкомнатной квартире на Демьяна Бедного

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Возгорание произошло в двухкомнатной квартире, где в одной из комнат площадью 8 кв.м. загорелась мебель на площади 1 кв. м.

В четверг, 12 сентября, около 12:59 произошел пожар в Калининском районе на улице Демьяна Бедного, дом 18, корпус 2. Об этом сообщил "Петербургский дневник", ссылаясь на пресс-службу Главного управления МЧС России по Петербургу.

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире, где в одной из комнат площадью 8 кв.м. загорелась мебель на площади 1 кв. м.

Пожар был успешно локализован до прибытия спасателей. Информации о пострадавших не поступало. Для тушения пожара было задействовано две единицы спецтехники и 10 сотрудников МЧС.

Ранее мы сообщили о том, что пожар в фитнес-клубе на Южной дороге стал делом о поджоге.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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