В многоэтажке на Богатырском проспекте загорелась двухкомнатная квартира

Огонь охватил обстановку на площади 5 кв.м. Данных о пострадавших не поступало.

Утром четверга, 11 августа, в десятиэтажном доме на Богатырском проспекте случился пожар. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сигнал о возгорании в доме №50 к1 поступил примерно в 6:12. В тушении принимали участие 15 спасателей и 3 единицы спецтехники. За это время в двухкомнатной квартире общей площадью 20 кв.м. выгорела обстановка на 5-ти "квадратах".

Пламя ликвидировали к 06:35 утра. Какой-либо информации о пострадавших нет.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина пострадал в пожаре на Заречной улице.

Фото: Piter.TV