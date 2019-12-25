Пожаловавшаяся Путину на безработицу россиянка получила работу

Глава Тюменской области рассказал о ситуации с жительницей села Абатское.

Пожаловавшаяся президенту Владимиру Путину во время прямой линии на безработицу россиянка получила работу. Об этом сообщил журналистам глава Тюменской области Александр Моор. Он уточнил, что запрос поступил от жительницы села Абатское. Она заявила, что не может трудоустроиться на протяжении четырех лет, а помощь ей не оказали ни в одной инстанции. Чиновник объяснил, что женщине дали место в Молодежном информационно-деловом центре.

Женщина состояла на учете в центре занятости как безработная с сентября 2017 года. В прошлом году она прошла обучение по профессии секретаря. "В 2021 году она, в рамках нашей областной программы по временному трудоустройству, трудоустроена. Александр Моор, губернатор Тюменской области

Напомним, что россиянка состояла в центра занятости как безработная с сентября 2017 года. В 2020 году она прошла обучение для работы секретарем. В текущем году женщина попала в областную программу по временному трудоустройству. С ней трижды продлевался договор, а также она регулярно получает предложения по другим вакансиям.

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Фото: Piter.tv