Пожаловаться на состояние больниц и школ Петербурга можно будет через QR-коды

Ранее для обратной связи использовались только социологические опросы населения, которые давали не совсем чёткую картину.

В Петербурге и Ленобласти всё большую популярность приобретает новый способ обратной связи с властями. Речь идёт о сообщениях через QR-коды. Это позволяет жителям выразить свои претензии о состоянии школ, больниц и других социально значимых объектов, реализуемых в рамках национальных проектов. Об этом пишет spb.aif.ru, ссылаясь на пресс-службу аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

К концу текущего года на более чем 6 тыс. объектов в РФ будут размещены такие коды, которые позволят быстро оценить состояние каждого конкретного объекта без особых усилий. Механизм работы прост: при сканировании QR-кода пользователь будет переходить на страницу анкеты на сайте "национальныепроекты.рф" и оставлять анонимный отзыв о качестве строительства объекта или уровне его работы. Для этого нужно будет просто выбрать один из трех эмодзи, отражающих мнение. Если у вас будет негативный отзыв, вас попросят развернуто его обосновать. В этот же день он будет передан в проектный офис региона, где находится или строится объект.

Таким образом, QR-коды станут дополнительным каналом обратной связи, который позволит получить более точную оценку выполнения работ в рамках национальных проектов, выявить типичные проблемы и предотвратить их возникновение. Ранее для обратной связи использовались только социологические опросы населения, которые давали не совсем чёткую картину.

Ранее мы сообщили о том, что проекты соглашений по нацпроекту "Образование" одобрили в Смольном.

Фото: Pxhere