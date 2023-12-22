Проекты соглашений по нацпроекту "Образование" одобрили в Смольном

Так, планируется осуществление проектов в течение 2024-2026 годов в рамках направлений "Современная школа", "Цифровая образовательная среда", "Успех каждого ребенка", а также федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации".

В Смольном одобрили проекты соглашений для реализации нацпроекта "Образование".Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Так, планируется осуществление проектов в течение 2024-2026 годов в рамках направлений "Современная школа", "Цифровая образовательная среда", "Успех каждого ребенка", а также федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации". На оборудование школ будет направлено 105,1 млн рублей, на создание детских технопарков "Кванториум" - 63,5 млн рублей, на расширение общеобразовательных организаций - 5149,4 млн рублей, на создание центров образования детей "IT-куб" - 20,7 млн рублей, на оборудование для дополнительных общеразвивающих программ и информационных систем - 4,2 млн рублей.

Также предусмотрено выделение 23,4 млн рублей для приобретения государственных символов Российской Федерации для образовательных организаций и 927,8 млн рублей для взаимодействия с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

Ранее мы сообщили о том, что в Смольном подготовили проект постановления о весеннем призыве до 30 лет.

Фото: Правительство Петербурга