В ходе пожара на подстанции в Новосергиевке загорелся второй трансформатор

Происшествие никак не повлияло на поступление электричества.

Вечером во вторник, 15 августа, на Восточной электрической подстанции в деревне Новосергиевка произошёл крупный пожар. Очевидцы в соцсетях продолжают публиковать видео с места происшествия.

Над Всеволожским районом 47-ого региона поднялись огромные клубы дыма, которые были хорошо заметны даже из самого центра Северной столицы. Пресс-служба МЭС Северо-Запада отметила, что возгорание вызвано технологическим нарушением в работе оборудования. При этом происшествие никак не повлияло на поступление электричества.

По факту пожара организовали прокурорскую проверку. Также стало известно о возгорании второго трансформатора.

Ранее мы сообщили о том, что пожилая женщина получила ожоги 90% тела при пожаре на 3-ей Советской.

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