Появление лося у дороги на поселок Металлострой напугало водителя

В Колпинском районе Петербурга водитель у дороги заметил лося, такое нежданное появление дикого животного напугало мужчину. Сохатый, к счастью, не стал выбегать на дорогу, иначе могло бы произойти ДТП.
По словам водителя, лось ходил у дороги на поселок Металлострой. На кадрах видно, как лось после услышанного звука автомобиля развернулся снова в сторону леса.
При этом лоси часто выбегают на дорогу, что опасно как для них, так и для автомобилистов. Недавно под Гатчиной автомобиль сбил лося, водителя увезли в реанимацию.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Алексей Степанов)
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