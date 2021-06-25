Появление лося у дороги на поселок Металлострой напугало водителя

В этот раз лось не стал перебегать проезжую часть.

В Колпинском районе Петербурга водитель у дороги заметил лося, такое нежданное появление дикого животного напугало мужчину. Сохатый, к счастью, не стал выбегать на дорогу, иначе могло бы произойти ДТП.

По словам водителя, лось ходил у дороги на поселок Металлострой. На кадрах видно, как лось после услышанного звука автомобиля развернулся снова в сторону леса.

При этом лоси часто выбегают на дорогу, что опасно как для них, так и для автомобилистов. Недавно под Гатчиной автомобиль сбил лося, водителя увезли в реанимацию.

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