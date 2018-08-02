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Появился видео-отчет о расследовании массового отравления на теплоходе "Лунная соната"

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Всего на судне более 270 пассажиров и 120 членов экипажа.

На теплоходе "Лунная соната" пассажиры получили пищевое отравление. Об этом сообщает Северо-Западное следственное управлениее на транспорте СК России.

Уже возбуждено уголовное дело и задержана директор ресторана, который обслуживал пассажиров теплохода. Сегодня мы уже писали о том, что у одного из подростков острая кишечная инфекция (острый гастроэнтерит), пищевая токсикоинфекция. Сейчас он находится в районной больнице в состоянии средней тяжести. 

Видео: Северо-Западное следственное управлениее на транспорте СК России

Теги: лунная соната , массовое отравление , следком , старая ладога , теплоход
Категории: Лента новостей Происшествия

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