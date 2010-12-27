В Старой Ладоге пассажиры теплохода получили пищевое отравление

У одного из подростков острая кишечная инфекция (острый гастроэнтерит), пищевая токсикоинфекция.

На теплоходе "Лунная соната" пассажиры получили пищевое отравление. Об этом сообщает Северо-Западное следственное управлениее на транспорте СК России.

Возбуждено уголовное дело по факту отравления пассажиров и членов экипажа теплохода "Лунная соната" по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору". По предварительным данным, вчера, 1 августа 2018 года, пассажиры, в том числе несовершеннолетние, и члены экипажа пассажирского теплохода "Лунная Соната" массово пожаловались на симптомы пищевого отравления. У одного из подростков острая кишечная инфекция (острый гастроэнтерит), пищевая токсикоинфекция, он госпиталиирован в больницу. Остальные пассажиры отказались от госпитализации. Всего на судне более 270 пассажиров и 120 членов экипажа.

Есть предположение, что отравление наступило из-за питания, не отвечающего требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Сейчас на месте работают 13 следователей, 3 криминалиста, уже задержана директор ресторана. Расследование уголовного дела продолжается.

Вчера мы сообщали, что в Выборгском районе Ленобласти кто-то разбросал на улице сосиски с отравой.

Фото: Северо-Западное следственное управлениее на транспорте СК России