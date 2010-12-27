В Выборгском районе Ленобласти кто-то разбросал на улице сосиски с отравой

Одна собака умерла через несколько часов после того, как съела сосиску.

В поселке Каменка Выборского района собака одной из жительц съела на улице сосиску и умерла через несколько часов. Об этом сообщает 47news.

В ночь с 27 на 28 жительнице поселка Каменка пришлось срочно искать ветклинику, так как после прогулки ее собака начала выть и биться в конвульсиях. До клиники в Выборге животное не успели довезти, питомец скончался в дороге. Хозяйка сказала, что собака во время прогулки съела у подъезда небольшой кусок сосиски. Вскрытие собаки не стали проводить, так как на месте был только дежурный врач, но он по внешним признакам предположил, что это отравление.

После этого нашлись еще пострадавшие.

Собака девушки, с которой я разговаривала, отравилась рядом с детским садиком. У нашего дома тоже гуляют дети, рядом площадка, на которой они играют, примерно в 200 метрах. Юлия, хозяйка погибшей собаки

Сейчас готовится коллективное обращение в полицию из-за отравления животных.

Ранее мы сообщали, что полицейский из Колпино спас маленькую девочку от стаи бродячих собак.

Фото: pixabay.com