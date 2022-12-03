Фильм выйдет в прокат с 22 декабря 2022 года.

Появился трейлер российской космической драмы "Мира". Фильм официально выйдет в прокат 22 декабря. Режиссером проекта выступил Дмитрий Киселев. Главные роли в картине исполнили Анатолий Белый, Вероника Устимова, Евгений Егоров, Дарья Мороз, Татьяна Догилева, Максим Лагашкин, Кирилл Зайцев, Андрей Смоляков. В центре сюжета окажется девушка по имени Лера Абрамова. Она проживает вместе с семьей в городе Владивосток, а отец много лет трудится на орбитальной станции в околоземном пространстве. Для героини такое понятие как "папа" превратился исключительно в голос в телефоне. В каокй-то момент на дом семьи обрушивается метеоритный дождь, поэтому девушке приходится объединиться с родителем для того, чтобы предотвратить катастрофу.

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