Появился трейлер новой версии "Человека-невидимки"

В сети появился полный трейлер фильма "Человек-невидимка" с Элизабет Мосс в главной роли. В прокат фильм выйдет 26 марта.
Режиссером картины выступил Ли Уоннелл ("Апгрейд", "Пила"), а повествуется в ней о жизни девушки Сесилии (Мосс), которая вступила в отношения с ученым-социопатом. После того, как девушке удалось сбежать от властного мужчины, он совершил самоубийство и оставил ей завещание.
Однако спустя некоторое время главная героиня осознает, что ее бывший мужчина до сих пор жив и преследует ее в новом облике, скрываясь от чужих глаз.
Премьера первого тизера состоялась в ноябре 2019-го года.
Видео: Universal Pictures / YouTube
Обсуждение ( 0 )