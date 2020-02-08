Появился трейлер новой версии "Человека-невидимки"

В ней призрак становится сталкером-злодеем и преследует свою бывшую девушку.

В сети появился полный трейлер фильма "Человек-невидимка" с Элизабет Мосс в главной роли. В прокат фильм выйдет 26 марта.

Режиссером картины выступил Ли Уоннелл ("Апгрейд", "Пила"), а повествуется в ней о жизни девушки Сесилии (Мосс), которая вступила в отношения с ученым-социопатом. После того, как девушке удалось сбежать от властного мужчины, он совершил самоубийство и оставил ей завещание.

Однако спустя некоторое время главная героиня осознает, что ее бывший мужчина до сих пор жив и преследует ее в новом облике, скрываясь от чужих глаз.

Премьера первого тизера состоялась в ноябре 2019-го года.

Видео: Universal Pictures / YouTube