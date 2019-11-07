  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:48
97
Rybka123
Код вставки плеера

Вышел трейлер ужастика "Человек-невелмка"

0 0

Премьера картины в РФ запланирована на 26 марта 2020.

Кинокомпания Universal Pictures выпустила трейлер своего фантастического фильма ужасов "Человек-Неведимка". Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале студи.

По сюжету фильма, главная героиня становится наследницей 5 миллионов долларов, которые ей завешал покончивший с собой молодой человек. Покойный выдвинул одно условие - девушку не должны признать психически больной. Саму же героиню начинает преследовать кто-то или что-то, что невозможно увидеть. Она предполагает, что парень не покончил с собой, а стал невидимым.

Картину снял режиссер Ли Уоннелл ("Апгрейд", "Астрал 3"). Главные роли в фильме сыграли Элизабет Мосс, Оливер Джексон-Коэн, Элдис Ходж, Сторм Рейд, Харриет Дайер и другие. 
Напомнми, что в  1984 году режиссер Пол Верховен выпустил фильма "Невидимка", по сюжету которого ученый теряет рассудок после неудачного эксперимента и становится невидимым убийцей. Главные роли в ленте сыграли Кевин Бейкон, Элизабет Шу и Джош Бролин. Студия Universal Pictures хотела сделать героя частью своей "Темной вселенной", куда также должны были войти фильма про "Мумию", "Дракулу", и "Франкенштейна" и др. Персонажа должен был сыграть Джонни Депп, однако скандальная жизнь звезды вынудила боссов студии разорвать с контракт с артистом. 

Видео: YouTube/Universal Pictures Russia 

 

Теги:
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 21:22

А кто-нибудь редактирует статьи здесь? Кто такой "невелмка"?

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии