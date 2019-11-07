Вышел трейлер ужастика "Человек-невелмка"

Премьера картины в РФ запланирована на 26 марта 2020.

Кинокомпания Universal Pictures выпустила трейлер своего фантастического фильма ужасов "Человек-Неведимка". Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале студи.

По сюжету фильма, главная героиня становится наследницей 5 миллионов долларов, которые ей завешал покончивший с собой молодой человек. Покойный выдвинул одно условие - девушку не должны признать психически больной. Саму же героиню начинает преследовать кто-то или что-то, что невозможно увидеть. Она предполагает, что парень не покончил с собой, а стал невидимым.

Картину снял режиссер Ли Уоннелл ("Апгрейд", "Астрал 3"). Главные роли в фильме сыграли Элизабет Мосс, Оливер Джексон-Коэн, Элдис Ходж, Сторм Рейд, Харриет Дайер и другие.

Напомнми, что в 1984 году режиссер Пол Верховен выпустил фильма "Невидимка", по сюжету которого ученый теряет рассудок после неудачного эксперимента и становится невидимым убийцей. Главные роли в ленте сыграли Кевин Бейкон, Элизабет Шу и Джош Бролин. Студия Universal Pictures хотела сделать героя частью своей "Темной вселенной", куда также должны были войти фильма про "Мумию", "Дракулу", и "Франкенштейна" и др. Персонажа должен был сыграть Джонни Депп, однако скандальная жизнь звезды вынудила боссов студии разорвать с контракт с артистом.

Видео: YouTube/Universal Pictures Russia