Появился список объектов капремонта в Выборге на 2020-2022 годы

Корреспондент Piter.TV узнал адреса домов, попавших в двухлетнюю программу, и пообщался с собственниками квартир в многоэтажках.

Появился список домов в Выборге, в которых пройдут работы по капремонту в 2020-2022 годах.

Как стало известно редакции Питер ТВ, в программу на 2020 – 2022 годы попали: проспект Ленина 8А, 8, 12/10 (крыша, ремонт фасадов в доме уже идет) и 16, улица Крепостная 37 (крыша, ремонт фасада в доме уже прошел), 2/4, 6 и 8, Рыбный переулок 2, Северная улица 6. Уже в эту субботу , 28 декабря, в домах пройдут собрания собственников жилья.

Наш дом очень маленький и давно уже выглядит плохо, а так хочется, чтобы ему вернули первозданную красоту и он перестал выделяться на фоне отремонтированных в прошлом году фасадов на нашей улице. - отметил один из собственников по Северной 6

Отметим, что сегодня в Выборге прошла приемка дома номер 18 по улице Сторожевая Башня, жители дома остались довольные результатом.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге подвели итоги 2019 года в сфере образования.

Фото: Piter.TV