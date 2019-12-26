Комитет напоминает, что с 15 января 2020 года начинается приемная кампания в 1 класс на следующий учебный год. Электронные заявления можно подать через МФЦ, порталы и общеобразовательные организации. Также жители Выборга могут подать заявку в имеющиеся классы в школах города.

В Выборге подвели итоги 2019 года в сфере образования. Чтобы проинформировать граждан о деятельности местных органов самоуправления о достижениях рассказала заместитель председателя комитета образования Светлана Хазипова.

Осенью 2019 года в Выборге стартовал проект "Суббота выборгского школьника". Каждый десятиклассник получил возможность выбрать и посещать курс по его интересам в другой школе. Курсы ведут лучшие преподаватели школ города Выборга.

Выборгский район является активным участником приоритетного национального проекта образования. В рамках проекта с 1 сентября 2019 года введена система персонифицированного финансирования дополнительного образования. Кроме того, в ходе реализации нацпроекта "Образование" в Выборгском районе созданы две точки роста – в Первомайском центре образования и Возрожденской школе. Эти центры осуществляют развитие цифровых и гуманитарных направлений. Помимо этого, в 2019 году прошли ремонты двух спортивных залов в Каменской и Вещенской школах.

Заместитель председателя комитета образования заострила внимание и на имеющихся трудностях в сфере образования. Основной из них является отсутствие свободных мест для приема детей, как в детский сад, так и в школу. Чтобы справиться с этой задачей в 2019 году было организовано 80 дополнительных мест в имеющихся дошкольных учреждениях, три дополнительных класса при приеме детей в школу и один класс для детей с ограниченными возможностями

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что раскрыты подробности концертной программы на Новый год и Рождество в Выборге.

Видео: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти