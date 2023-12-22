Появился релизный трейлер экшен-шутера Warframe

Студия Digital Extremes представила релизный трейлер экшен-шутера Warframe. Игра будет доступна для мобильных устройств с операционной системой iOS.
На опубликованном видео показали экшен-сцены, сюжетную составляющую и демонстрацию окружающего мира. За предварительную регистрацию в Warframe игроки получат особую награду. Warframe выйдет на iOS 20 февраля. Позже будет доступна версия для операционной системы Android.
Ранее мы сообщали, что опубликован дебютный трейлер российской игры TRAINS: Electrostorm.
Видео: YouTube / PlayWarframe
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