Появился релизный трейлер экшен-шутера Warframe

Игра выйдет на iOS 20 февраля.

Студия Digital Extremes представила релизный трейлер экшен-шутера Warframe. Игра будет доступна для мобильных устройств с операционной системой iOS.

На опубликованном видео показали экшен-сцены, сюжетную составляющую и демонстрацию окружающего мира. За предварительную регистрацию в Warframe игроки получат особую награду. Warframe выйдет на iOS 20 февраля. Позже будет доступна версия для операционной системы Android.

Ранее мы сообщали, что опубликован дебютный трейлер российской игры TRAINS: Electrostorm.

Видео: YouTube / PlayWarframe