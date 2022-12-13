Появился предварительный список пострадавших при взрыве в кафе на Университетской набережной

Число пострадавших выросло до 25.

Вечером 2 апреля на Васильевском острове произошел взрыв. В результате трагедии в кафе на Университетской набережной, 25, погиб военкор Владлен Татарский. Появился предварительный список пострадавших. Его опубликовали в службе "112".

Публикуем предварительный список пострадавших при взрыве на Университетской набережной: 1) Андрей П. 1985 г. р.

2) Сергей Ш. 1958 г. р.

3) Ксения К. 1993 г. р.

4) Вадим Г. 2004 г. р.

5) Вячеслав Л.1998 г. р.

6) Юлия Н. 1995 г. р.

7) Виктория С. 1969 г. р.

8) ребенок, 14 лет Служба "112"

Число пострадавших выросло до 25. В больницу доставили 19 человек, в том числе девочку-подростка. Трое находятся в тяжёлом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.

В tg-канале Shot рассказали, что среди пострадавших есть журналист Татьяна Любина и координатор движения "Бессмертный полк" в Таллине Сергей Чаулин. Информацию сообщил член Русского географического общества Владимир Дервенёв. Данные проверяются.

Ранее на Piter.tv: к месту взрыва в Петербурге начали приносить цветы.

Видео: Телеграм / 112