Премьера мультфильма состоится 30 июля.

В четверг, 9 июля, стало известно о том, что в сети появился новый трейлер анимационных "Трансформеров" от Netflix. Видеоролик появился на официальном YouTube-канале стримингового сервиса.

Трейлер под названием "Трансформеры: Война за Кибертрон" посвящен первой части будущей трилогии под названием "Осада". В фильме расскажут о битве Десептиконами и Автоботами, которая прошла на Кибертроне.

Премьера анонсирована на 30 июля.

Ранее мы сообщали о том, что в Новой Зеландии возобновляют съемки сериала по "Властелину колец".

Видео:Netflix/YouTube