Появилось видео задержания подростков, рассылавших письма о "минировании"

Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Появилось видео задержания подростков, которые рассылали письма о ложном минировании. Ролик по социальным сетям распространили представители ФСБ РФ. Они передали журналистами видео, сделанное во время специальной совместной операции с белорусскими коллегами. Силовики установили личности и поймали подозреваемых, которые являлись членами одного интернет-сообщества.

На кадрах фиксируется, что сотрудники правоохранительных органов заходят в помещения, в которых проживали фигуранты расследования. Во время разговора с оперативниками один из них заявил, что сожалеет о содеянном, а также раскаивается в своих преступлениях. Задержанными оказались молодые люди. Им от 13 до 21 года.

В ЦОС ФСБ пояснили, что несовершеннолетние и совершеннолетние граждане причастны к массовому распространению писем о "минировании" учреждений. Рассылка происходила в период с декабря 2021 года. Из-за действий злоумышленников приходилось эвакуировать детские сады, торговые центры, школы и учреждения органов власти. Теперь подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

В Севастополе задержали сторонника украинских националистов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости