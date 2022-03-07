В Севастополе задержали сторонника украинских националистов

Задержан сторонник украинских националистов. Его подозревают в хранении тротиловой шашки. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, 42-летний мужчина занимался незаконным оборотом средств поражения. Он выступал за украинских националистов. В его квартире обнаружена тротиловая шашка общей массой более 590 грамм. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконное хранение взрывного устройства"). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В худшем случаи задержанному грозит лишение свободы на срок от шести до восьми лет.
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Видео: УФСБ по Крыму и Севастополю
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