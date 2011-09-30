Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве девушки в Москве

Полиция отправила мужчину на допрос.

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы. Информацией поделились представители правоохранительных органов России в социальных сетях. На кадре зафиксирован допрос мужчины на дороге, когда тот уже выехал из Московской области в Тамбовскую. Вместе с фигурантом расследования в машине находился его знакомый. Подозреваемый сообщил полиции о том, что не знает, в связи с чем его поймали. Он добавил, что не имел регистрации в столице РФ, так как зарегистрирован в Волгограде. Напомним, что рано утром в пятницу 18 ноября на Севастопольском проспекте города Москвы очевидцы нашли тело 29-летней девушки с колото-резаными ранами на груди. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что погибшая накануне обращалась к оперативникам с заявлением о преследовании со стороны своего знакомого. В Следственном комитете считают, что мужчина оказывал знаки внимания жертве, но та не стала отвечать ему взаимностью.

В Москве нашли убитой девушку, жаловавшуюся в полицию на преследование.

Фото и видео: МВД России