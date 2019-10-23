Опубликовано видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы под Красноярском

Содержимое сейфа осталось в целости. По предварительным данным в сейфе было около 18 кг золота.

Следственные органы СУ СК РФ опубликовали видео вскрытия сейфа с золотом, который нашли на месте прорыва дамбы под Красноярском.

Главным СУ СК Российской Федерации расследуется уголовное дело о технологической аварии в Красноярском крае, в результате которой погибли семнадцать человек. В ходе расследования дела был обнаружен сейф с золотом. Сейф разрезали болгаркой, а затем вскрыли ломом. В сейфе обнаружили 9 специальных колб с золотом с неповрежденными пломбами, а также опечатанные пакеты с концентратом для вторичной обработки.

Содержимое сейфа приобщено к материалам уголовного дела. По предварительной оценке общий вес золота в сейфе около 18 кг.

Видео: СУ СК РФ