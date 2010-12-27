Опубликован список погибших при прорыве дамбы под Красноярском

Компания "Сибзолото" на своем сайте разместила списки погибших, пострадавших и пропавших без вести.

"Сибзолото" опубликовали списки погибших и пострадавших при прорыве дамбы.

В ночь на 19 октября в Курагинском районе Красноярского края на золотодобывающей артели прорвало дамбу на реке Сейба. Из-за прорыва оказались затопленными вагончики с рабочими, где находились около 80 человек.

Сегодня, 21 октября, компания "Сибзолото" на своем официальном сайте опубликовала списки погибших и пострадавших.

В печальном списке 15 фамилий. Семьи семерых проживают в Красноярском крае, у двоих — в Хакасии, у одного — в Кемеровской области, и в Вологодской области.

На данный момент пропавшими без вести числятся 5 человек.

Еще 44 человека получили различной тяжести, из них 9 человек в больнице.

Фото: Сибзолото