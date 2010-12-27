Опубликован список погибших при прорыве дамбы под Красноярском

"Сибзолото" опубликовали списки погибших и пострадавших при прорыве дамбы.
В ночь на 19 октября в Курагинском районе Красноярского края на золотодобывающей артели прорвало дамбу на реке Сейба. Из-за прорыва оказались затопленными вагончики с рабочими, где находились около 80 человек.
Сегодня, 21 октября, компания "Сибзолото" на своем официальном сайте опубликовала списки погибших и пострадавших.
В печальном списке 15 фамилий. Семьи семерых проживают в Красноярском крае, у двоих — в Хакасии, у одного — в Кемеровской области, и в Вологодской области.
На данный момент пропавшими без вести числятся 5 человек.
Еще 44 человека получили различной тяжести, из них 9 человек в больнице.
Фото: Сибзолото
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