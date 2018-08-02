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Появилось видео: возле метро "Ладожская" полыхает "Лада Калина"

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"У калин нет силовых предохранителей, поэтому короткое замыкание в проводке генератора/аккумулятора приводит вот к такому результату", предполагает очевидец

Вечером 2 августа, около метро "Ладожская" полыхает автомобиль российского автопрома. Водители стараются быстрее проезжать очаг возгорания, опосаясь внезапного взрыва бензобака. 

На кадрах видно, что у серой "Калины" от высокой температцры уже поплавился верх и багажник. 

Пользовотели в соцсетях шутят.

Калина-огонь тачка!, коментирует пожар очевидец.

По словам автомобилистов, в машине в момент возгорания находилась девушка, которая "успела вовремя выскочить".

На месте пожара работают пожарные службы.

Ранее мы сообщали о том, что во дворе на Караваевской улице сгорели припаркованные автомобили‍.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК

Теги: горит машина
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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