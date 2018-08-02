Появилось видео: возле метро "Ладожская" полыхает "Лада Калина"

Вечером 2 августа, около метро "Ладожская" полыхает автомобиль российского автопрома. Водители стараются быстрее проезжать очаг возгорания, опосаясь внезапного взрыва бензобака.
На кадрах видно, что у серой "Калины" от высокой температцры уже поплавился верх и багажник.
Пользовотели в соцсетях шутят.
Калина-огонь тачка!, коментирует пожар очевидец.
По словам автомобилистов, в машине в момент возгорания находилась девушка, которая "успела вовремя выскочить".
На месте пожара работают пожарные службы.
Ранее мы сообщали о том, что во дворе на Караваевской улице сгорели припаркованные автомобили.
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