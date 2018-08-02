Во дворе на Караваевской улице сгорели припаркованные автомобили‍

В Рыбацком ночью полыхали автомобили.

В Рыбацком вечером 1 августа спасатели тушили припаркованные автомобили. Об этом сообщают очевидцы. Машины находились во дворе дома под номером семь на Караваевской улице. Пожарные службы прибыли на место инцидента спустя пять минут после вызова. Несмотря на оперативность огнеборцев, пострадали два транспортных средства. В результате происшествия выгорели иномарки BMW X6.

Второй случай ночного возгорания произошел по набережной Черной Речки,8. Вызов диспетчеру поступил около половины третьего утра. По сведениям специалистов, там причиной пожара стал автомобиль "Ауди". Огонь удалось усмирить в течение получаса после приезда спасателей. Машина полностью выгорела по периметру.





Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб