Появилось видео убийства подростка на Пулковском шоссе

В Московском районе ночью произошла поножовщина, в результате которой умер 19-летний житель Петербурга. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. В распоряжении нашего канала оказалась запись с камер наблюдения, на которой можно увидеть драку молодых людей.
Напомним, что пострадавший скончался от ранения в грудь в карете скорой помощи. Полицейские задержали 17-летнего гражданина Азербайджана, который, по версии следствия, напал на погибшего.
Как отмечают очевидцы, 19-летний петербуржец был пьян и вел себя вызывающе. Поведение молодого человека не понравилось подростку и он начал ссору.
Соседка погибшего уверяет, что парень всегда был вежливым и спокойным. Выпившим она его не видела.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти наркоторговец напал на полицейских.
Видео: Piter.tv
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