  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:32
177
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Появилось видео убийства подростка на Пулковском шоссе

0 0

19-летнего юношу ножом пырнул мигрант.

В Московском районе ночью произошла поножовщина, в результате которой умер 19-летний житель Петербурга. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. В распоряжении нашего канала оказалась запись с камер наблюдения, на которой можно увидеть драку молодых людей. 

Напомним, что пострадавший скончался от ранения в грудь в карете скорой помощи. Полицейские задержали 17-летнего гражданина Азербайджана, который, по версии следствия, напал на погибшего. 

Как отмечают очевидцы, 19-летний петербуржец был пьян и вел себя вызывающе. Поведение молодого человека не понравилось подростку и он начал ссору. 

Соседка погибшего уверяет, что парень всегда был вежливым и спокойным. Выпившим она его не видела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти наркоторговец напал на полицейских. 

Видео: Piter.tv

Теги: криминал, мигрант, поножовщина, убийство на пулковском шоссе
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии