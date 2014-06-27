Появилось видео убийства подростка на Пулковском шоссе

19-летнего юношу ножом пырнул мигрант.

В Московском районе ночью произошла поножовщина, в результате которой умер 19-летний житель Петербурга. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. В распоряжении нашего канала оказалась запись с камер наблюдения, на которой можно увидеть драку молодых людей.

Напомним, что пострадавший скончался от ранения в грудь в карете скорой помощи. Полицейские задержали 17-летнего гражданина Азербайджана, который, по версии следствия, напал на погибшего.

Как отмечают очевидцы, 19-летний петербуржец был пьян и вел себя вызывающе. Поведение молодого человека не понравилось подростку и он начал ссору.

Соседка погибшего уверяет, что парень всегда был вежливым и спокойным. Выпившим она его не видела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти наркоторговец напал на полицейских.

Видео: Piter.tv