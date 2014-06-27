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В Ленобласти наркоторговец напал на полицейских с ружьем
Сегодня, 15:03
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В Ленобласти наркоторговец напал на полицейских с ружьем

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Злоумышленника пришлось обезвредить - ранить в ногу.

В Ленобласти правоохранители задержали владельца нарколаборатории. Пытаясь сбежать, мужчина открыл стрельбу по полицейским. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 24 июля.

Силовики обнаружили лабораторию, где изготавливали запрещенные вещества, в деревне Баландино Волховского района. Организатор лаборатории, увидев сотрудников правоохранительных органов, спрятался в доме. Через несколько минут он выбежал из здания с ружьем и открыл огонь по противникам. Правоохранитель выстрелил в ногу злоумышленнику и тем самым обезвредил его. 

Медики оказали первую помощь наркодилеру. Сейчас мужчина находится в дежурной части.

Ранее на Piter.tv сообщили, что двое жителей Соснового Бора задержаны по подозрению в выращивании наркосодержащих растений.

Фото:  Piter.tv

Теги: нарколаборатория баландино, наркотики ленобласть, наркоторговец с ружьем
Категории: Новости Ленинградской области, Криминальные происшествия, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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