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Двое жителей Соснового Бора задержаны по подозрению в выращивании наркосодержащих растений
Сегодня, 11:53
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Двое жителей Соснового Бора задержаны по подозрению в выращивании наркосодержащих растений

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При обыске у задержанных в Сосновом Бору обнаружили запрещённые к выращиванию растения и их фасованные плоды.

Двое мужчин были задержаны в Сосновом Бору по подозрению в сбыте запрещённых наркотических средств. При обыске у 39- и 42-летнего наркопредпринимателей были обнаружены не только 180 граммов фасованной и готовой к продаже продукции, но и кустарное производство в виде нескольких выращенных запрещённых растений.

По информации источника Piter.TV в правоохранительных органах, один из подельников ранее уже был судим за аналогичное преступление. В данный момент для обоих решается вопрос об избрании меры пресечения. 

По статье 228.1 УК РФ - незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества - задержанным грозит от четырех до восьми лет лишения свободы. 

Ранее завершилось расследование деятельности крупного наркокартеля из Ленобласти, отправлявшего наркотики в Сибирь. 

Фото: Pexels

Теги: задержаны наркоторговцы, запрещенные растения, малый и средний наркобизнес, наркотики в ленобласти, производство и сбыт наркотиков, сосновый бор
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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