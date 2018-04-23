Появилось видео тройного ДТП с участием такси на проспекте Народного ополчения

В ГИБДД рассказали, как в Кировском районе столкнулись три легковушки.

В Петербурге днем 23 апреля произошло жесткое ДТП на проспекте Народного ополчения. Днем у дома № 2 столкнулись три легковых транспортных средства. Об этом сообщает Piter.TV со ссылкой на пресс-службу городского ГИБДД. В пресс-службе ведомства предоставили информацию об аварии, а также видео с места столкновения.

Известно, что ЧП произошло в 13.10. В ДТП приняли участие иномарки Volkswagen, Hyundai, Suzuki. Одна из машин принадлежит популярной таксомоторной компании из Северной столицы.

В результате ДТП хуже всего пришлось водителю Hyundai. 31-летний мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен "скорой помощью" в ближайшую больницу. Травмы средней степени тяжести получили более взрослые участники ДТП из других автомобилей. Причины случившегося и имя виновника устанавливается. На видео с места происшествия заметно, что все машины получили серьезные повреждения. Из-за аварии были частично перекрыты сразу две полосы для движения автомобилей.

Ранее мы писали, что на площади Климова водитель троллейбуса упал на дорогу без сознания по трем разным причинам.

Видео: пресс-служба ГИБДД по Санкт-Петербургу