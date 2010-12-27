На площади Климова водитель троллейбуса упал на дорогу без сознания по трем разным причинам

Очевидцы так и не смогли договориться о причинах происшествия.

Утром 23 апреля в Выборгском районе произошел несчастный случай с водителем троллейбуса. Сообщения очевидцев разнятся: по трем версиям мужчину сбили, он получил удар током и приступ инсульта (нужное подчеркнуть).

Первая информация о ДТП поступила из социальных сетей. Пользователь одного из пабликов рассказал, что на площади Академика Климова без сознания лежит петербуржец. Рядом с ним никакого транспорта замечено не было, кроме двух троллейбусов в стороне. Водитель предположил, что мужчину сбил неизвестный, а после скрылся с места происшествия.

В комментариях к посту еще одна очевидица событий рассказала, что никакой аварии не было. Мужчина сам виноват в произошедшем,так как вышел из общественного транспорта и попытался поправить "усы" троллейбуса. Свидетельница якобы находилась в дальнем троллейбусе, следовавшим прямо за первым. Она запомнила,как водитель долго пытался починить провода, а затем дернулся и упал на дорогу.

Однако, с этой версией не согласился третий очевидец. Он опроверг информацию, заявив, что водитель просто получил неожиданный сердечный приступ. Мужчина якобы одним из первых подбежал к пострадавшему и помог добраться ему до кареты скорой помощи. До машины жертва передвигалась самостоятельно, но опираясь на помощника.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

