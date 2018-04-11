Появилось видео тарана самосвалом 9 машин в Москве

В сети опубликовано видео с камеры наблюдения на Профсоюзной улице Москвы.

Сегодня ранее Piter.TV сообщало о подробностях массовой аварии и публиковало фотографии с места ДТП, которое произошло накануне вечером, 10 апреля, у дома №21 на Профсоюзной улицы Москвы.

Сейчас в сети появилось видео момента массового ДТП, в котором самосвал протаранил 9 машин, стоящих на светофоре. В результате ДТП пострадала женщина водитель "Киа Рио", которую подмял под себя самосвал. Остальные участники ДТП отделались испугом и покореженными автомобилями.

Видео: 112

Фото: ВК, ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК