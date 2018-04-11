В Москве самосвал протаранил на светофоре 9 автомобилей

В сети опубликованы фотографии с места массового ДТП на Профсоюзной улице в Москве.

Накануне вечером, 10 апреля, на юге Москвы произошло массовое ДТП с участием 10 машин.

На профсоюзной улице на светофоре в районе дома №21 самосвал врезался в стоящие автомобили. По предварительным данным водитель самосвала протаранил сначала два "Фольксвагена Поло". Затем одна из этих легковушек отлетела на "Фольксваген транспортер" с белорусскими номерами. Вторая легковушка задела "Лексус" и еще один "Фольксваген". Самосвал же задел еще два автомобиля такси, "Хендай Солярис" и "Киа", а затем замял "Киа Рио". "Киа Рио" задела "Тойоту Камри".

В результате ДТП все автомобили получили механические повреждения разной степени. Пострадала женщина водитель "Киа Рио". Ее в срочном порядке госпитализировали в больницу. Остальным участникам этого ДТП медицинская помощь не потребовалась.

По какой причине самосвал совершил ДТП, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Видео: YouTube

Фото: ВК, ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК