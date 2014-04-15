Появилось видео спасения зайца со стройки на Комендантском проспекте

Заяц не смог найти выход: он пытался найти дырку в бетонном заборе, но безуспешно.

На Комендантском проспекте в Петербурге спасли зайца, который бегал по стройке. Об этом сообщили очевидцы в группе "ЖК "Чистое Небо" Соседи" в социальной сети "Вконтакте".

Неизвестно, как зверь пробрался на строительную площадку возле жилого комплекса "Чистое небо". Однако заяц не смог найти выход: он пытался найти дырку в бетонном заборе, но безуспешно. Как рассказали очевидцы, зайцу помогли выбраться строители и неравнодушная петербурженка.

Автор видео позже рассказала о дальнейшей судьбе зайца.

Кому интересна судьба зайца: он убежал в лес. Оказывается, он 4 дня был тут. Кушал травку. Не переживайте, не был голодным. Строители и моя свекровь помогли ему убежать. Хотели его поймать и выпустить, но видимо он сам всё сделал.. написала петербурженка в группе "ЖК "Чистое Небо" Соседи"

Ранее петербургский ОМОН вернул утенка-нарушителя в семью. Утенок отстал от матери и зашёл на территорию расположения отряда.

Видео: Вконтакте / ЖК "Чистое Небо" Соседи / Полина Лактионова