Увеличат количество автобусов и троллейбусов на маршрутах к Арцеуловской аллее после очередей

Ведомство назначит дополнительные 18 рейсов на участке от Арцеуловской аллеи до Комендантской площади и, соответственно, станции метро "Комендантский проспект".

Дополнительный автобусы и троллейбусы запустили по маршрутам к Арцеуловской аллее. Об этом в понедельник, 12 сентября, рассказали в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Еще два автобуса добавили к маршруту №23. С 13 сентября усилят автобусный маршрут № 127/127М: в будние добавятся два автобуса, а в выходные – четыре.

Так, в будние дни на маршруте будут работать 30 автобусов, выполняя 420 рейсов в день, а в выходные — 18 автобусов, выполняющих 312 рейсов. Ведомство назначит дополнительные 18 рейсов на участке от Арцеуловской аллеи до Комендантской площади и, соответственно, станции метро "Комендантский проспект".

Ранее петербуржцы собираются в огромные очереди на остановке "Арцеуловская аллея" в Приморском районе. Судя по фотографиям, по утрам собираются более двухсот человек.

Фото: Piter.tv

