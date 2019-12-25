Петербуржцы собираются в огромные очереди на остановке "Арцеуловская аллея" в Приморском районе

Судя по фотографиям, по утрам собираются более двухсот человек.

В Приморском районе Петербурга горожане собираются в огромные очереди на остановке "Арцеуловская аллея" в конце Комендантского проспекта. Об этом пишет "Фонтанка".

Недалеко от остановки начали сдавать квартиры в новом жилом комплексе. Судя по фотографиям, по утрам собираются более двухсот человек. Кроме этого, на заторы жалуются петербуржцы при входе в метро "Парнас". В вестибюле мало турникетов, которые принимают банковские карты и "Единую кару петербуржца".

Напомним, что днем ранее пробки на дорогах города у ром достигли 6 баллов. К 8:40 пробки в городе достигали 7 баллов, когда как в летнее время этот показатель обычно держится на уровне 5-ти баллов.

Ранее появилось видео "пробки" из людей в метро на станции "Девяткино". Предполагается, что причиной столпотворения стала непогода.

Фото: Telegram / Komenda24

