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Петербуржцы собираются в огромные очереди на остановке "Арцеуловская аллея" в Приморском районе
Сегодня, 18:21
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Петербуржцы собираются в огромные очереди на остановке "Арцеуловская аллея" в Приморском районе

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Судя по фотографиям, по утрам собираются более двухсот человек.

В Приморском районе Петербурга горожане собираются в огромные очереди на остановке "Арцеуловская аллея" в конце Комендантского проспекта. Об этом пишет "Фонтанка". 

Недалеко от остановки начали сдавать квартиры в новом жилом комплексе. Судя по фотографиям, по утрам собираются более двухсот человек. Кроме этого, на заторы жалуются петербуржцы при входе в метро "Парнас". В вестибюле мало турникетов, которые принимают банковские карты и "Единую кару петербуржца".

Напомним, что днем ранее пробки на дорогах города у ром достигли 6 баллов. К 8:40 пробки в городе достигали 7 баллов, когда как в летнее время этот показатель обычно держится на уровне 5-ти баллов.

Ранее появилось видео "пробки" из людей в метро на станции "Девяткино". Предполагается, что причиной столпотворения стала непогода.

Фото: Telegram / Komenda24
 

Теги: арцеуловская аллея, остановка, пробки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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