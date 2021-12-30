В суд передали дело мужчины, который угрожал ножом пассажирам на "Комендантском проспекте"

Мужчина был заключен под стражу.

В Петербурге следственное управление УМВД России по Приморскому району завершило расследование уголовного дела в отношении 34-летнего выходца из Тольятти. Его обвиняют в хулиганстве, передают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области.

Дело направили в Приморский суд города для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до сеем лет лишения свободы.

Установлено, что веером 28 апреля мужчина в вестибюле станции метро "Комендантский проспект" размахивал складным ножом и угрожал пассажирам из хулиганских побуждений. Он не реагировал на просьбы правоохранителей и продолжил блокировать работу метро, угрожая сотрудникам физической расправой.

Мужчина был заключен под стражу.

Ранее мы сообщали, что сожительницу умершего петербуржца обязали заплатить его экс-супруге 1 млн рублей. Экс-супруга требовала от сожительницы более одного миллиона рублей, которые та сняла с карты своего сожителя — бывшего мужа Петрючук — в день его смерти.

Фото: Piter.tv

