Сожительницу умершего петербуржца обязали заплатить его экс-супруге 1 млн рублей

Экс-супруга требовала от сожительницы более одного миллиона рублей, которые та сняла с карты своего сожителя — бывшего мужа Петрючук — в день его смерти.

Приморский суд Петербурга 1 июля рассмотрел иск Марины Петрючук к Галине Баскаловой о взыскании неосновательного обогащения, передают в объединенной пресс-службе городских судов.

Экс-супруга требовала от сожительницы более одного миллиона рублей, которые та сняла с карты своего сожителя — бывшего мужа Петрючук — в день его смерти. Мужчина скончался в прошлом году, а развелся в 2020-м.

Отмечается, что еще в 2014 году мужчина составил завещание, в котором распорядился передать всё своё имущество экс-жене. В суде Баскалова настаивала, что эти денежные средства являются оплатой за содержание Петрючука в течение длительного времени, "поскольку наследодатель не работал, находился на полном иждивении Баскаловой".

В итоге суд указал, что нахождение сожителя на иждивении у Баскаловой — не основание для снятия денег с его карты. В итоге с горожанки взыскали более миллиона рублей.

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Фото: Piter.tv

