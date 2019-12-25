Девочку совратил сожитель её матери в Колпино

Мужчина выломал замок в межкомнатной двери и проник в комнату 13-летней жертвы.

В среду, 5 октября, в полицию обратилась 41-летняя женщина, работающая социальным педагогом. Заявитель передала сообщение от 13-летней школьницы о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении девочки со стороны сожителя её матери. Об этом стало известно Piter.TV.

Преступление произошло вечером 4 октября в квартире дома по бульвару Трудящихся. 34-летний мужчина сломал замок в межкомнатной двери и проник в комнату девочки.

Подозреваемый был задержан в указанной квартире. Семья не состоит на учёте в ОДН.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что 16-летнюю петербурженку связал и изнасиловал знакомый в апарт-отеле.

Фото: Piter.TV