16-летнюю петербурженку связал и изнасиловал знакомый в апарт-отеле

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Её семья состоит на учёте в ОДН.

Вечером среды, 5 октября, в полицию обратился 53-летний мужчина с заявлением о том, что накануне вечером была изнасилована его 16-летняя дочь. Об этом стало известно Piter.TV.

Как выяснилось, подросток поехала в апарт-отель на Старо-Петергофском проспекте со знакомым, которого ей представили друзья около года назад. В номере девушка распивала с мужчиной алкоголь, после чего он связал пострадавшей руки и ноги её же одеждой, изнасиловал, а затем выпустил из номера.

Девочка обратилась за помощью медиков в сопровождении родителей вечером 5 октября. У неё обнаружили ссадины голени и бедер, а также гематомы левого и правого плеча. После оказания помощи подростка отпустили в удовлетворительном состоянии. Семья девочки полная, не благополучная, состоит на учете в ОДН.

Ранее мы сообщили о том, что знакомый из соцсетей изнасиловал 14-летнюю петербурженку в заброшенном здании.

Фото: Piter.TV