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Знакомый из соцсетей изнасиловал 14-летнюю петербурженку в заброшенном здании
Сегодня, 8:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Знакомый из соцсетей изнасиловал 14-летнюю петербурженку в заброшенном здании

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В полицию обратилась мама пострадавшей девочки.

Знакомый из соцсетей изнасиловал 14-летнюю петербурженку. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась мама пострадавшей девочки. Она сообщила, что 2 октября, находясь в заброшенном здании по улице Лени Голикова, малознакомый молодой человек по имени Александр (на вид около 15 лет), изнасиловал её дочь. Девочка познакомилась с молодым человеком в соцсетях.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее ещё одну школьницу изнасиловали в доме по Российскому проспекту. 

Фото: Piter.tv

Теги: дети, лени голикова, насилие, подростки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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