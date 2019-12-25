Знакомый из соцсетей изнасиловал 14-летнюю петербурженку в заброшенном здании

В полицию обратилась мама пострадавшей девочки.

Знакомый из соцсетей изнасиловал 14-летнюю петербурженку. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась мама пострадавшей девочки. Она сообщила, что 2 октября, находясь в заброшенном здании по улице Лени Голикова, малознакомый молодой человек по имени Александр (на вид около 15 лет), изнасиловал её дочь. Девочка познакомилась с молодым человеком в соцсетях.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее ещё одну школьницу изнасиловали в доме по Российскому проспекту.

Фото: Piter.tv