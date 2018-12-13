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Появилось видео со станции "Боровая", где была обнаружена взрывчатка

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На месте работают кинологи и взрывотехники.

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга правоохранительные органы начали проверку подозрительного предмета, похожего на взрывчатку. Piter.tv публикует кадры с места происшествия.

Как сообщает телеграмм-канал "Mash на Мойке", возможно взрывоопасный предмет обнаружил монтажник в 300 метрах от станции "Боровая" во время обхода. Коробка 10 на 30 см  с проводами была прикреплена ко дну вагона.

В настоящее время на месте работают взрывотехники и кинологи. Напомним, ранее Piter.tv писал, что на Звездной пожарные потушили фургон Ford 

Видео: Piter.tv 

 

Теги: взрывчатка, происшествия спб, станция боровая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Тема дня,

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