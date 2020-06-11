  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Хранивший дома взрывчатку отправлен в СИЗО по решению суда Петербурга
Сегодня, 16:42
215
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Хранивший дома взрывчатку отправлен в СИЗО по решению суда Петербурга

0 0

Преступника задержали и изъяли у него порох 17 ноября.

Житель Петербурга хранил в своей квартире бутылку с метательным взрывчатым веществом. Красносельский районный суд постановил арестовать его до 16 января 2026 года, передает телеканал "Санкт-Петербург"

Фигурант незаконно приобрел стеклянную бутылку с металлической крышкой и бездымным порохом внутри. Мужчина хранил это у себя, понимая, что нарушает закон. Преступника задержали и изъяли у него порох 17 ноября. 

Вину злоумышленник признал частично, пояснив, что раньше работал спасателем, а после начал увлекаться стрельбой. Сторона защиты просила избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. Суд отказал, поскольку обвиняемый уже был осужден за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов в 2023 году. 

Ранее мы рассказывали о том, что драка после распития алкоголя закончилась выстрелом из травмата на шоссе Революции. 

Фото: Piter.TV 

Теги: взрывчатка, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии