Хранивший дома взрывчатку отправлен в СИЗО по решению суда Петербурга

Преступника задержали и изъяли у него порох 17 ноября.

Житель Петербурга хранил в своей квартире бутылку с метательным взрывчатым веществом. Красносельский районный суд постановил арестовать его до 16 января 2026 года, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Фигурант незаконно приобрел стеклянную бутылку с металлической крышкой и бездымным порохом внутри. Мужчина хранил это у себя, понимая, что нарушает закон. Преступника задержали и изъяли у него порох 17 ноября.

Вину злоумышленник признал частично, пояснив, что раньше работал спасателем, а после начал увлекаться стрельбой. Сторона защиты просила избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. Суд отказал, поскольку обвиняемый уже был осужден за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов в 2023 году.

Ранее мы рассказывали о том, что драка после распития алкоголя закончилась выстрелом из травмата на шоссе Революции.

Фото: Piter.TV