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Появилось видео смертельного наезда на мать и ее 5-летнего сына в Уфе

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Водитель "Ниссана" отвлеклась от ситуации на дороге из-за кормления ребенка.

В столице Башкирии 28-летняя местная жительница насмерть сбила 39-летнюю женщину с четырехлетним сыном, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Трагедия произошла днем 27 июля в Уфе. По факту смертельного случая возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Известно, что водитель на "Ниссане" отвлеклась от управления транспортным средством из-за необходимости кормления ребенка. После столкновения с людьми она в экстренной ситуации перепутала педали газа и тормоза.  Девушка переехала обоих жертв, после чего продвинулась на машине еще несколько метров.

Два человека погибли и 11 пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае.

Фото и видео: Вконтакте / Стерлитамак за рулем | Стерлитамак рулит

Теги: башкирия, ниссан, регионы, смертельная авария, уфа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, ДТП, Новости России,

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